Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
70.00CHF
0.24CHF
0.34 %
14.11.2022
SWX
12.11.2025 08:23:41
Siemens Healthineers Buy
Siemens Healthineers
41.65 CHF 1.21%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61 auf 57 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe die Schätzungen an die Zielvorgaben des Medizintechnikherstellers angepasst, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Der Ausblick sei schwächer als erwartet, der Experte nannte ihn aber "konservativ und erreichbar"./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
43.59 €
|
Abst. Kursziel*:
30.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.67%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
