Cisco Aktie News: Cisco schiebt sich am Abend vor

Um 20:26 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 78,24 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'774 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 79,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 77,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'078'156 Cisco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2026 bei 88,18 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,71 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,39 Prozent.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,65 USD aus. Am 11.02.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,61 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 20.05.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,15 USD im Jahr 2026 aus.

