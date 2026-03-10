Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’065 0.5%  SPI 18’122 0.9%  Dow 47’741 0.0%  DAX 23’969 2.4%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’837 2.7%  Gold 5’193.2400 0.9%  Bitcoin 54’617 2.5%  Dollar 1 0.2%  Öl 90.9900 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Finanzierung steht: Rio Tinto entwickelt Lithiumprojekt Rincon weiter - Aktie im Blick
Vertex-Aktie im Aufwind: Studie signalisiert Milliardenpotenzial im Nephrologie-Segment
Gigantischer Datenvorsprung bei Tesla-Aktie: FSD erreicht 8 Milliarden Meilen vor Europa-Start
AT&T kündigt Milliarden-Offensive an - Aktie fester
Nach NVIDIA-Deal: Lumentum-Aktie steigt weiter - kommt bald der Sprung in den S&P 500?
Suche...
eToro entdecken

Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.03.2026 20:27:13

Cisco Aktie News: Cisco schiebt sich am Abend vor

Cisco Aktie News: Cisco schiebt sich am Abend vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Cisco. Die Cisco-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 78,24 USD.

Cisco
60.87 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr sprang die Cisco-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,7 Prozent auf 78,24 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'774 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Cisco-Aktie bisher bei 79,01 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 77,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3'078'156 Cisco-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.02.2026 bei 88,18 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,71 Prozent könnte die Cisco-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (52,11 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,39 Prozent.

Zuletzt erhielten Cisco-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,62 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,65 USD aus. Am 11.02.2026 hat Cisco in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte Cisco einen Gewinn von 0,61 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent auf 15.35 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.99 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Cisco wird am 20.05.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Cisco-Aktie in Höhe von 4,15 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Cisco-Aktie

Commerzbank-Portfolio: Auf diese Aktien setzt die Bank in Q4 2025

Arista Networks-Aktie legt nach starken Zahlen zweistellig zu: Anleger reagieren begeistert

Cisco-Aktie verliert dennoch: Jahresprognose nach gutem Quartal angehoben


Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten