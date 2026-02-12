Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Cisco Aktie 918546 / US17275R1023

Umsatz gestiegen 12.02.2026 15:43:00

Cisco-Aktie verliert dennoch: Jahresprognose nach gutem Quartal angehoben

Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr.

Cisco
60.72 CHF -8.16%
Der Umsatz dürfte 2025/26 bei 61,2 bis 61,7 Milliarden US-Dollar liegen, teilte das Unternehmen am Mittwoch nach New Yorker Börsenschluss mit. Zuvor hatte Cisco 60,2 bis 61 Milliarden Dollar angepeilt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie (EPS) will das Unternehmen nun 4,13 bis 4,17 Dollar erreichen, nach 4,08 bis 4,14 zuvor. Analysten gehen bisher von weniger aus.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.

Die Cisco-Aktie gibt im NASDAQ-Handel dennoch zeitweise 8,05 Prozent auf 78,83 US-Dollar nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe.

/he/so

SAN JOSE (awp international)

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com