|Umsatz gestiegen
|
12.02.2026 15:43:00
Cisco-Aktie verliert dennoch: Jahresprognose nach gutem Quartal angehoben
Der Netzwerk-Ausrüster Cisco sieht nach einem überraschend gut verlaufenen zweiten Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr.
Im zweiten Quartal legte der Umsatz um 10 Prozent auf 15,3 Milliarden Dollar zu. Experten hatten mit etwas weniger gerechnet. Der Gewinn kletterte unter dem Strich um 31 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar nach oben. In allen Regionen und Kundenmärkten seien die Bestellungen im zweistelligen Prozentbereich gestiegen. Dieses Wachstum habe sich zudem beschleunigt.
Die Cisco-Aktie gibt im NASDAQ-Handel dennoch zeitweise 8,05 Prozent auf 78,83 US-Dollar nach. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe.
/he/so
SAN JOSE (awp international)
