CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge

Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0.57 Prozent leichter bei 7’698.52 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.325 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.274 Prozent höher bei 7’764.24 Punkten, nach 7’743.00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7’764.24 Punkte, das Tagestief hingegen 7’694.34 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 11.07.2025, mit 7’829.29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’743.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 7’269.71 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4.12 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 108’568 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 228.867 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

