|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index im Blick
|
11.08.2025 17:58:38
CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge
Das machte das Börsenbarometer in Paris zum Handelsschluss.
Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0.57 Prozent leichter bei 7’698.52 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.325 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.274 Prozent höher bei 7’764.24 Punkten, nach 7’743.00 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7’764.24 Punkte, das Tagestief hingegen 7’694.34 Zähler.
So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf
Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 11.07.2025, mit 7’829.29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’743.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 7’269.71 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4.12 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 108’568 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 228.867 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick
Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
15:58
|Anleger in Paris halten sich zurück: Das macht der CAC 40 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Paris: CAC 40 verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|CAC 40 aktuell: CAC 40 notiert zum Start des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 im Plus (finanzen.ch)
|
08.08.25
|Aufschläge in Paris: Anleger lassen CAC 40 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|UBS AG
Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|7’698.52
|-0.57%
Börse aktuell - Live TickerGeopolitisches Umfeld im Blick: SMI schliesst etwas tiefer -- DAX beendet Handel schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio
Der heimische Aktienmarkt notierte am Montag knapp unterhalb der Nulllinie, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigen sich unterdessen mit unterschiedlicher Tendenz. An den asiatischen Börsen legten die Kurse zum Wochenstart zu.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}