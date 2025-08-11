Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’568 0.0%  Dow 44’097 -0.2%  DAX 24’072 -0.4%  Euro 0.9434 0.3%  EStoxx50 5’331 -0.3%  Gold 3’350 -1.4%  Bitcoin 97’708 1.4%  Dollar 0.8127 0.6%  Öl 66.6 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343
Top News
Orsted-Aktie crasht: Orsted plant milliardenschwere Kapitalerhöhung
Novo Nordisk-Aktie: Erholung nach Eli Lilly-Dämpfer pausiert
Barrick-Aktie trotzdem unter Druck: Bilanz von Barrick Mining übertrifft Erwartungen
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Tesla-Aktie: Model Y erhält Sicherheits-Auszeichnung - Elon Musk zeigt sich erfreut
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 11.08.2025 17:58:38

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge

CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verbucht zum Handelsende Abschläge

Das machte das Börsenbarometer in Paris zum Handelsschluss.

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
437.10 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Am Montag bewegte sich der CAC 40 via Euronext letztendlich 0.57 Prozent leichter bei 7’698.52 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.325 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.274 Prozent höher bei 7’764.24 Punkten, nach 7’743.00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 7’764.24 Punkte, das Tagestief hingegen 7’694.34 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Der CAC 40 wurde vor einem Monat, am 11.07.2025, mit 7’829.29 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’743.75 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, den Wert von 7’269.71 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 4.12 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8’257.88 Punkten. Bei 6’763.76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Stellantis-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im CAC 40 auf. 108’568 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 228.867 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Worldline SA-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. In puncto Dividendenrendite ist die Carrefour-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Tops und Flops im CAC 40
Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:52 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08.08.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform Bernstein Research
28.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.07.25 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Einmal pro Monat laden Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz spannende Persönlichkeiten aus der Finanzbranche zum Interview ein.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:26 Marktüberblick: Munich Re nach Zahlen unter Druck
12:11 UBS Logo UBS KeyInvest: Die Hoffnung lebt
08:59 SMI trotzt den Zoll-Problemen
08:40 Jemand muss raus – wer könnte den SMI® verlassen?
09.08.25 Logo WHS Nutzen Sie Ihre Optionen!
08.08.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Broadcom, Intel, Nvidia
07.08.25 Julius Bär: 10.10% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf BNP Paribas SA, UBS Group AG, ING Groep NV
06.08.25 Leonteq CEO Christian Spieler: Strategie, Zahlen & Ausblick – exklusiv im BX Morningcall
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’334.84 19.79 BT2SYU
Short 12’591.57 13.81 SJXBGU
Short 13’066.69 8.86 BA5S0U
SMI-Kurs: 11’869.99 11.08.2025 17:30:11
Long 11’373.85 19.79 BK5S8U
Long 11’083.46 13.34 BNJS4U
Long 10’648.97 8.99 SSPM6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Novartis-Aktie steigt: Novartis erreicht mit Ianalumab Ziele in wichtigen Studien
Ausblick: Allianz stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bitcoin setzt Aufwärtstrend fort und nähert sich Allzeithoch
Idorsia-Aktie im Plus: Idorsia kurz vor Abschluss des Rückkaufangebots für Wandelanleihen
Beliebte Strategie unter der Lupe: Wenn Gewinneraktien zur Gefahr werden
C3.ai-Aktie bricht brutal ein: Anleger fliehen nach vorläufigen Quartalszahlen
Aktien von NVIDIA und AMD uneins: USA kassieren offenbar 15 Prozent bei Chip-Verkäufen nach China
Geopolitisches Umfeld im Blick: SMI schliesst etwas tiefer -- DAX beendet Handel schwächer -- Chinesische Börsen schliessen höher - Feiertag in Tokio

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
CAC 40 7’698.52 -0.57%

finanzen.net News

Datum Titel
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}