|
29.01.2026 12:04:44
Buy von UBS AG für Deutsche Bank-Aktie
UBS AG-Analyst Mate Nemes hat eine gründliche Analyse des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.
Die Schweizer Grossbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine grossen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse
Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2.0 Prozent auf 32.22 EUR nach. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8.65 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’919’964 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 2.7 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
11:14
|Deutsche Bank-Aktie dennoch in Rot: Ziele im abgelaufenen Jahr erreicht (Dow Jones)
|
09:54
|Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Bank-Aktie mit Hold (finanzen.ch)
|
09:45
|Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie (finanzen.ch)
|
09:45
|Deutsche Bank-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel DAX beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
