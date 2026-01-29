Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

29.01.2026 12:04:44

Buy von UBS AG für Deutsche Bank-Aktie

Buy von UBS AG für Deutsche Bank-Aktie

UBS AG-Analyst Mate Nemes hat eine gründliche Analyse des Deutsche Bank-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank
29.59 CHF -3.19%
Die Schweizer Grossbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine grossen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2.0 Prozent auf 32.22 EUR nach. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8.65 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’919’964 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 2.7 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

11:09 Deutsche Bank Buy UBS AG
09:03 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.
08:51 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:50 Deutsche Bank Hold Warburg Research
08:23 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
