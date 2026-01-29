Buy von UBS AG für Deutsche Bank-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Es habe keine grossen positiven Überraschungen bei den Resultaten und Geschäftstrends gegeben, und auch der Ausblick auf 2026 entspreche den Erwartungen, schrieb Mate Nemes am Donnerstag in einer ersten Reaktion.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 2.0 Prozent auf 32.22 EUR nach. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 8.65 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’919’964 Deutsche Bank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Jahresanfang 2026 fiel die Aktie um 2.7 Prozent.

