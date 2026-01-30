Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Experten-Einschätzung 30.01.2026 09:45:04

Buy für adidas-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Die adidas-Aktie wurde von Warburg Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

adidas
138.16 CHF 2.14%
Kaufen Verkaufen

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Jörg Philipp Frey attestierte den Herzogenaurachern am Freitag ordentliche Eckdaten für das vierte Quartal 2025 und hob den Aktienrückkauf positiv hervor.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die adidas-Aktie konnte um 09:29 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5.5 Prozent auf 151.35 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 68.48 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 262’296 adidas-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 fiel die Aktie um 10.5 Prozent zurück. adidas dürfte schätzungsweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Radu Bercan / Shutterstock.com

