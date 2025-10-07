Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’531 -0.2%  SPI 17’264 -0.2%  Dow 46’579 -0.3%  DAX 24’386 0.0%  Euro 0.9308 0.0%  EStoxx50 5’614 -0.3%  Gold 3’977 0.4%  Bitcoin 97’144 -2.1%  Dollar 0.7973 0.3%  Öl 65.2 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Aktie im Fokus: Die wahren Hintergründe hinter dem 100-Milliarden-Deal mit OpenAI
Stadler-Aktie gesucht: Auftrag der SBB sowie aus Finnland erhalten
Zu spät für ein Krypto-Investment? Das sagen die Experten von Jefferies
Georg Fischer-Aktie knapp in Grün: Eisengiesserei in Leipzig wird an Linamar veräussert
Novartis-Aktie in Rot: Pharmakonzern ernennt neuen Deutschland-Chef
Suche...
Plus500 Depot

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.10.2025 18:33:36

BMW senkt Prognose

BMW
82.81 CHF 1.38%
Kaufen Verkaufen

MÜNCHEN (awp international) - Der Autobauer BMW senkt seine Prognose für das laufende Jahr. Die angestrebte Absatzsteigerung in China bleibe hinter den Erwartungen zurück, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Darüber hinaus seien die zum Zeitpunkt des Halbjahresberichts getroffenen Annahmen für erwartete Zollreduzierungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten. Daher dürfte die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte, die zentrale Profitabilitätskennzahl der Bayern, 2025 nun bei 5 bis 6 Prozent liegen, hiess es. Zuvor war BMW von 5 bis 7 Prozent ausgegangen.

Das Vorsteuerergebnis soll im laufenden Jahr nun leicht zurückgehen. Bislang hatte BMW einen Gewinn in etwa auf dem Niveau von 2024 in Aussicht gestellt. Der Aktienkurs von BMW gab im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein Prozent nach./nas/he

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten