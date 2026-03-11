Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’945 -0.9%  SPI 17’938 -1.0%  Dow 47’433 -0.6%  DAX 23’684 -1.2%  Euro 0.9029 -0.1%  EStoxx50 5’787 -0.9%  Gold 5’168 -0.4%  Bitcoin 54’541 0.2%  Dollar 0.7795 0.1%  Öl 90 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Luzerner Kantonalbank125293061Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Hannover Rück informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Lufthansa-Aktie tiefer: Streit um Gehalt und Altersversorgung - Pilotenstreik angekündigt
Ausblick: Siltronic verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Avolta-Aktie fester: Umsatzwachstum auch in 2025
BKW-Aktie gibt ab: Gewinneinbruch in 2025
Suche...
Plus500 Depot

Blackstone Aktie 48659881 / US09260D1072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 14:48:24

Blackstone To Acquire Majority Stake In Advanced Cooling Technologies

Blackstone
85.31 CHF -1.64%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Blackstone Inc. (BX) and Advanced Cooling Technologies, Inc., or ACT, announced on Wednesday that funds managed by Blackstone Energy Transition Partners have inked a deal to buy a majority stake in ACT.

The transaction is expected to be closed in the second quarter.

David Foley, Global Head of Blackstone Energy Transition Partners, said: "Our investment strategy focuses on identifying businesses we believe are well positioned to benefit from long-term power demand growth and the need to manage power and energy more efficiently."

Founded in 2003, ACT is a maker of thermal management and energy efficiency solutions for advanced computing, high power density, and mission-critical applications.

Nachrichten zu Blackstone

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Blackstone

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:51 Wie lange wird der Krieg dauern?
09:17 SMI mit verhaltener Erholung
09:10 Marktüberblick: Technologiewerte gesucht
08:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
07:08 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – Re-Break knapp verpasst
10.03.26 Julius Bär: 10.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Swiss Market® Index, DAX®, S&P 500 Index®, Nikkei 225 Exchange Traded Fund
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’466.19 19.65 B5TS6U
Short 13’752.95 13.75 SEWB5U
Short 14’263.70 8.89 SE0BNU
SMI-Kurs: 12’945.28 11.03.2026 14:40:58
Long 12’381.75 19.50 S9VBDU
Long 12’100.61 13.90 SWVBJU
Long 11’588.93 8.98 SK0BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Blackstone 85.43 -1.51% Blackstone

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Wenig Bewegung im Depot: Auf diese Aktien setzte Carl Icahn im vierten Quartal 2025
Holcim-Aktie schlussendlich im Minus: Gewinneinbruch in 2025 - Erwartungen teils übertroffen
Swiss Re-Aktie letztlich stärker: Deutliches Gewinnwachstum in 2025
Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert Zurich Insurance Group in Q4 2025
Siemens Energy-Aktie nach Dividendenabschlag fester: Erste Gewinnausschüttung seit 2022
Partners Group-Aktie letztlich schwächer: Rechenzentrumsplattform atNorth verkauft
EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
Deutsche Bank AG: Buy für Deutsche Telekom-Aktie
Netflix-Aktie klettert: Angebot für Warner Bros. wird nicht weiter erhöht

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.