Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’485 0.0%  SPI 17’222 0.1%  Dow 46’073 1.3%  DAX 24’388 0.6%  Euro 0.9306 0.0%  EStoxx50 5’568 0.7%  Gold 4’107 2.2%  Bitcoin 93’055 0.7%  Dollar 0.8042 0.4%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
NVIDIA-Leak sorgt für Aufsehen: Neue Grafikkarten versehentlich enthüllt
Beyond Meat-Aktie stürzt ab: Anleger reagieren entsetzt auf Schuldenpläne
ABB-Aktie höher: Zusammenarbeit mit NVIDIA bei neuen KI-Rechenzentren - NVIDIA-Aktie steigt
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Alibaba-Aktie in Hongkong leichter - Cloud- und KI-Geschäft überzeugt Analysten weiterhin
Suche...
Plus500 Depot

Beyond Meat Aktie 44967515 / US08862E1091

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Börsenwert pulverisiert 13.10.2025 21:08:30

Beyond Meat-Aktie stürzt ab: Anleger reagieren entsetzt auf Schuldenpläne

Beyond Meat-Aktie stürzt ab: Anleger reagieren entsetzt auf Schuldenpläne

Die Aktie des US-amerikanischen Fleischersatzherstellers Beyond Meat erlebt derzeit einen dramatischen Absturz und hat innerhalb kurzer Zeit rund die Hälfte seines Wertes eingebüsst.

Beyond Meat
0.86 CHF -52.65%
Kaufen Verkaufen
Am Montag notiert die Beyond Meat-Aktie an der NASDAQ zeitweise bei nur noch rund 1,06 US-Dollar und damit 47,26 Prozent unter ihrem Freitagsschluss. Zeitweise fiel die Aktie im Handelsverlauf mit 0,845 US-Dollar sogar deutlich unter die 1-Dollar-Schwelle, konnte sich dann jedoch wieder darüber retten. Der Kursrutsch ist Ausdruck tiefer Sorgen der Anleger um die Zukunft des einstigen Börsenstars, der 2019 mit grossem Enthusiasmus an den Markt ging.

Riskantes Umtauschangebot für Anleihegläubiger als Auslöser für Kurssturz

Hauptauslöser des jüngsten Einbruchs ist ein von Beyond Meat vorgestelltes Umwandlungsangebot für bestehende Wandelanleihen. Das Unternehmen bietet seinen Gläubigern an, ihre alten Schuldtitel in neue, mit sieben Prozent verzinste "PIK-Notes" zu tauschen - also Anleihen, deren Zinsen nicht in bar, sondern durch Aufschlag auf die Schuld beglichen werden. Zugleich sollen neue Aktien ausgegeben werden, um die Bilanz zu entlasten und die Verschuldung um rund 800 Millionen US-Dollar zu senken.

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Reuters" von Montag haben bereits 97 Prozent der Anleihegläubiger diesem Vorschlag zugestimmt. An den Finanzmärkten wird diese Massnahme jedoch offenbar weniger als Befreiungsschlag denn als Zeichen von Schwäche interpretiert. Die Aussicht auf eine massive Verwässerung der bestehenden Aktien - also eine Ausweitung des Aktienbestands zulasten bisheriger Anteilseigner - sorgt für erhebliche Unruhe.

Schwache Zahlen, schwindendes Vertrauen

Das Vertrauen der Anleger war schon vor dem Umtauschangebot stark angeschlagen. Beyond Meat kämpft seit Jahren mit rückläufigen Umsätzen und anhaltend hohen Verlusten. Im jüngsten Quartal verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang von rund 19,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während sich der Nettoverlust weiter erhöhte.

Zudem hat sich der einstige Boom pflanzenbasierter Fleischalternativen deutlich abgekühlt. Nach anfänglicher Euphorie stagnieren die Verkaufszahlen in den USA und Europa. Viele Verbraucher kehren wieder zu traditionelleren Proteinquellen zurück, teils aus Preisgründen, teils aus Geschmackserwägungen.

Marktsentiment und Short-Druck

Das Marktumfeld verschärft die Krise zusätzlich. Beyond Meat zählt seit Monaten zu den am stärksten leerverkauften Aktien an der NASDAQ - zahlreiche Investoren setzen also gezielt auf fallende Kurse. Als die Nachrichten über das Anleihetauschprogramm bekannt wurden, beschleunigte dieser Short-Druck den Kursverfall erheblich.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

ABB-Aktie höher: Zusammenarbeit mit NVIDIA bei neuen KI-Rechenzentren - NVIDIA-Aktie steigt

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nachrichten zu Beyond Meat

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten