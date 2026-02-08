Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.3%  SPI 18’638 0.3%  Dow 50’116 2.5%  DAX 24’721 0.9%  Euro 0.9171 0.0%  EStoxx50 5’998 1.2%  Gold 4’959 3.8%  Bitcoin 55’453 13.4%  Dollar 0.7759 -0.3%  Öl 68.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Gerresheimer-Aktie
Kurspotenzial bei BYD-Aktie: Analysten setzen auf diese Schlüssel­sparte
Tesla treibt Dojo 3 voran: Neue Rolle im Konzern
So schätzen Analysten die adidas-Aktie ein
Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie
Suche...
eToro entdecken

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktien-Prognosen 08.02.2026 12:44:00

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Januar 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im Überblick.

Bayer
11.40 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

Im vergangenen Januar haben 7 Experten die Aktie von Bayer wie folgt eingeschätzt.

5 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der Bayer-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 42,07 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Bayer auf 44,56 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR12,2123.01.2026
Barclays Capital50,00 EUR12,2120.01.2026
DZ BANK--19.01.2026
Goldman Sachs Group Inc.42,50 EUR-4,6219.01.2026
UBS AG32,00 EUR-28,1919.01.2026
JP Morgan Chase & Co.50,00 EUR12,2119.01.2026
Jefferies & Company Inc.25,00 EUR-43,9019.01.2026
UBS AG--16.01.2026
Barclays Capital45,00 EUR0,9907.01.2026

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bayer von vor 5 Jahren verloren
Bayer-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy
Bayer-Aktie etwas fester: Wichtiger Meilenstein für Herzinsuffizienz-Medikament

Bildquelle: 360b / Shutterstock.com,Taina Sohlman / Shutterstock.com