Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’088 -0.7%  SPI 16’738 -0.9%  Dow 45’167 -0.8%  DAX 23’487 -2.3%  Euro 0.9367 -0.1%  EStoxx50 5’291 -1.4%  Gold 3’535 1.7%  Bitcoin 89’209 2.1%  Dollar 0.8052 0.6%  Öl 69.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis & Co.: So schlagen sich die Rohstoffe am Abend
Lucid-Aktie mit Verlusten: Reverse-Split bewegt Tesla-Konkurrent an der Börse
Kraft Heinz-Aktie knickt ein: Aufspaltung in zwei börsennotierte Unternehmen
NIO-Aktie fester: Tesla-Konkurrent reduziert Verluste und steigert Umsatz
SU7 von Tesla-Rivale Xiaomi startet fulminant - Marktanteile in China vor Umwälzungen?
Suche...
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Bilanz voraus 02.09.2025 21:01:00

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Salesforce legt am Mittwochabend nach Handelsschluss in den USA seine Zahlen vor - das erwarten Analysten.

Salesforce
206.32 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Salesforce wird am 03.09.2025 die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 44 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen.

42 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,33 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Salesforce für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,14 Milliarden USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 51 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,32 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,36 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 51 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 37,90 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Informatica-Aktie im Aufwind: Salesforce zeigt wohl erneut Übernahmeinteresse
Salesforce-Aktie im Blick: Verzockt sich Salesforce mit KI?
Salesforce-Aktie: Was Analysten im Februar vom Papier halten

Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten