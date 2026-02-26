NEL-Aktie unter Druck: Umsatzrückgang und anhaltende Verluste setzen zu

Im vierten Quartal 2025 erzielte NEL ASA ein Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,47 NOK. Analysten hatten einen Verlust von 0,068 NOK je Aktie erwartet, nachdem der Wasserstoffriese im Vergleichszeitraum des Vorjahres ein negatives EPS von -0,04 NOK gemeldet hatte.

Der Quartalsumsatz belief sich im letzten Jahresviertel 2025 auf 330 Millionen NOK. Damit wurden die Schätzungen der Experten, deren Umsatzprognosen im Schnitt bei 268,3 Millionen NOK gelegen hatten, übertroffen. Für das vierte Quartal des Vorjahres hatte NEL noch einen Umsatz von 415,6 Millionen NOK gemeldet.

Im nun abgeschlossenen Fiskaljahr lag das Ergebnis von NEL bei -0,7 NOK je Aktie. Analysten waren im Schnitt von einem Verlust in Höhe von 0,313 NOK je Aktie ausgegangen. Im vorigen Fiskaljahr war ein Verlust von 0,15 NOK je Aktie angefallen. Auf der Umsatzseite erwarteten die Experten 972,7 Millionen NOK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,40 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten. Tatsächlich lag der Jahresumsatz von NEL für 2025 bei 963,11 Millionen NOK.

An der Börse in Oslo ging die NEL-Aktie am Tag vor der Bilanzvorlage mit einem Verlust von 0,3 Prozent bei 2,024 NOK aus dem Handel. Am Mittwoch zeigt sich die Aktie zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 2,02 NOK.

