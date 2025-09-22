Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
22.09.2025 07:01:06

Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Micron Technology äussert sich am 23.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 29 Analysten von einem Gewinn von 2,81 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,790 USD je Aktie erzielt worden.

29 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,16 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 43,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,75 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 35 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,06 USD je Aktie, gegenüber 0,700 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 35 Analysten durchschnittlich auf 37,16 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 25,11 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

