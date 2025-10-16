|Expansion
|
16.10.2025 14:57:00
Kühne+Nagel-Aktie in Grün: Logistiknetz in Indien wird ausgebaut
Der Logistikkonzern Kühne+Nagel treibt seine Expansion in Indien voran und investiert in fünf neue Logistikzentren.
Die neuen Standorte entstehen in Gurgaon, Kolkata, Nagpur, Mumbai und Rajpura. Damit will Kühne+Nagel die wachsende Nachfrage in Schlüsselbranchen wie Konsumgüter, Gesundheitswesen, Hightech und Automobilindustrie bedienen. Insgesamt sollen über 1500 neue Arbeitsplätze entstehen.
Die Anlagen sind gemäss Mitteilung mit moderner Automatisierungstechnologie wie teleskopischen Förderbändern und Hochleistungssortiersystemen ausgestattet. Dadurch steige die Kapazität zur Abwicklung von Spitzenaufträgen um 75 Prozent.Via XETRA notieren die Papiere von Kühne+Nagel am Donnerstag zeitweise 0,76 Prozent höher bei 151,80 Euro.
jl/jb
Schindellegi (awp)
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
