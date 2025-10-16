Kühne+Nagel-Aktie in Grün: Logistiknetz in Indien wird ausgebaut

Mit der Erweiterung um 100'000 Quadratmeter steigt die Gesamtkapazität auf nahezu 500'000 Quadratmeter, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Die neuen Standorte entstehen in Gurgaon, Kolkata, Nagpur, Mumbai und Rajpura. Damit will Kühne+Nagel die wachsende Nachfrage in Schlüsselbranchen wie Konsumgüter, Gesundheitswesen, Hightech und Automobilindustrie bedienen. Insgesamt sollen über 1500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Anlagen sind gemäss Mitteilung mit moderner Automatisierungstechnologie wie teleskopischen Förderbändern und Hochleistungssortiersystemen ausgestattet. Dadurch steige die Kapazität zur Abwicklung von Spitzenaufträgen um 75 Prozent.

Via XETRA notieren die Papiere von Kühne+Nagel am Donnerstag zeitweise 0,76 Prozent höher bei 151,80 Euro.

jl/jb

Schindellegi (awp)