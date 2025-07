Kritischer Projektstart: Stargate könnte Micron-Aktie teuer zu stehen kommen

• Micron-Aktie mit deutlichem Kursrückgang nach Berichten über Verzögerungen beim Stargate-Projekt• Stargate gilt als strategisch wichtiges Grossprojekt für die künftige KI-Infrastruktur in den USA• Verzögerungen könnten mittelfristig die Wachstumserwartungen bei Micron dämpfen

3,54 Prozent hat die Micron-Aktie am Dienstag an der NASDAQ an Wert verloren, der Schlusskurs wurde bei 109,22 US-Dollar markiert. Auf Monatssicht haben Micron-Aktionäre bereits ein Minus von 14,17 Prozent in ihren Depots, der jüngste Abwärtstrend hat die Gewinne seit Jahresstart damit auf rund 30 Prozent schmelzen lassen. Am Mittwoch geht es zeitweise 0,25 Prozent auf 109,49 US-Dollar nach oben.

Verzögerungen bei Stargate belasten

Hintergrund für die Kursabschläge sind dabei Nachrichten, dass das milliardenschwere Stargate Project für künstliche Intelligenz (KI), das von OpenAI, SoftBank, Oracle und MGX gegründet wurde und das 2029 bis zu 500 Milliarden Dollar in die KI-Infrastruktur in den Vereinigten Staaten investieren will, offenbar mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat. Der Ausbau des Rechenzentrums des Projektes komme nur langsam voran, hiess in einem Bericht des "Wall Street Journal", das die Schwierigkeiten öffentlich gemacht hatte.

Dem Artikel zufolge plane man bei Stargarte nun, bis zum Jahresende ein kleines Rechenzentrum zu errichten, voraussichtlich in Ohio. SoftBank und OpenAI, die das Joint Venture gemeinsam leiten, seien sich über wesentliche Bedingungen der Partnerschaft uneinig gewesen - dabei soll es auch um den Standort der Rechenzentren gegangen sein, heisst es in dem Bericht unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. In einer gemeinsamen Erklärung erklärten die beiden Unternehmen gegenüber Reuters, sie würden die Standortbewertungen "mit Hochdruck" und Projekte in mehreren Bundesstaaten vorantreiben.

Micron profitiert von Stargate - und leidet unter Unstimmigkeiten

Das Projekt, das die Vereinigten Staaten im KI-Wettlauf insbesondere mit China an die Spitze bringen soll, gilt als enormer Wachstumsmotor für Micron. Die starke Position des Unternehmens im Markt für Hochleistungsspeicher ist ein entscheidender Treiber für die Kursfantasie rund um die Micron-Aktie. Diese Chips finden unter anderem Anwendung in KI-Systemen wie den Grafikprozessoren von NVIDIA sowie in anderer spezialisierter Hardware für Rechenzentren. Zwar könnten sich Verzögerungen beim Infrastrukturaufbau des Partners Stargate dämpfend auf die Wachstumsdynamik auswirken. Die aktuelle Geschäftsentwicklung wird aufgrund der Verzögerungen wohl noch keinen Schaden nehmen, mittelfristig ist Stargate aber für Micron von strategischer Relevanz.



Redaktion finanzen.ch