Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’870 0.0%  SPI 16’567.5200 0.0%  Dow 44’013 -0.4%  DAX 24’081.3 -0.3%  Euro 0.9431 0.3%  EStoxx50 5’332 -0.3%  Gold 3’352 -1.4%  Bitcoin 97’349 1.0%  Dollar 0.8123 0.6%  Öl 66.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156Idorsia36346343Sandoz124359842
Top News
Neue Impulse am Kryptomarkt: Ausblick für den Bitcoin & Co. - darauf können Anleger gespannt sein
Ausblick: Siemens-Tochter Fluence Energy veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: PATRIZIA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ausblick: CANCOM stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen voraus 11.08.2025 18:37:00

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K+S öffnet die Bücher - was Analysten in Aussicht stellen.

K+S
12.52 CHF -9.35%
Kaufen Verkaufen

K+S präsentiert in der am 12.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,036 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 EUR in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 873,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 878,7 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,001 EUR im Vergleich zu -0,370 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysten sehen für K+S-Aktie schwarz
K+S-Aktie schwächelt: K+S drohen milliardenschwere Abschreibungen
Die Expertenmeinungen zur K+S-Aktie im Juni 2025

Bildquelle: ZVG,K+S

Nachrichten zu K+S AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten