Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K+S präsentiert in der am 12.08.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,036 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 EUR in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 873,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 878,7 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,001 EUR im Vergleich zu -0,370 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 3,75 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch