SMI 11'999 -0.2%  SPI 16'696 -0.1%  Dow 46'018 0.6%  DAX 23'359 0.1%  Euro 0.9320 -0.1%  EStoxx50 5'370 -0.1%  Gold 3'659 -0.8%  Bitcoin 91'347 -0.5%  Dollar 0.7890 0.3%  Öl 67.9 -0.8% 
24’223.69
Pkt
-50.56
Pkt
-0.21 %
22:56:07
17.09.2025 22:33:57

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich

NASDAQ 100-Kurs zum Handelsende.

Am Mittwoch verlor der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 0.21 Prozent auf 24’223.69 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0.050 Prozent fester bei 24’286.43 Punkten, nach 24’274.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 23’999.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24’292.06 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.186 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 23’712.07 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2025, bei 21’719.08 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Jahr, am 17.09.2024, bei 19’432.40 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 15.48 Prozent zu Buche. Bei 24’343.35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’542.20 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Workday (+ 7.25 Prozent auf 234.88 USD), PDD (+ 4.49 Prozent auf 134.86 USD), Marvell Technology (+ 3.08 Prozent auf 70.98 USD), Charter A (+ 2.66 Prozent auf 268.02 USD) und Adobe (+ 2.65 Prozent auf 362.07 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Broadcom (-3.84 Prozent auf 346.17 USD), Old Dominion Freight Line (-3.56 Prozent auf 141.79 USD), NVIDIA (-2.62 Prozent auf 170.29 USD), Marriott (-2.18 Prozent auf 262.05 USD) und Paccar (-1.94 Prozent auf 100.86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 49’732’833 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.644 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 7.10 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.18 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

