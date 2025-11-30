Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
30.11.2025 18:00:38
Analysten sehen für Vossloh-Aktie Luft nach oben
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Vossloh-Aktie abgegeben.
Im November 2025 haben 2 Experten die Vossloh-Aktie analysiert.
2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Vossloh mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 75,00 EUR für die Vossloh-Aktie, was einem Anstieg von 5,80 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 69,20 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|72,00 EUR
|4,05
|27.11.2025
|Warburg Research
|78,00 EUR
|12,72
|04.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Bildquelle: Vossloh Aktiengesellschaft
Nachrichten zu Vossloh AG
|
28.11.25
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
17.11.25
|EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, buy (EQS Group)
|
17.11.25
|EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, Kauf (EQS Group)
|
06.11.25
|SDAX aktuell: SDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
05.11.25
|EQS-News: Vossloh liefert Weichen für das italienische Bahnnetz (EQS Group)
|
05.11.25
|EQS-News: Vossloh supplies switches for Italy’s railway network (EQS Group)