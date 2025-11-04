Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
68.34CHF
-4.77CHF
-6.52 %
14:36:32
BRXC
04.11.2025 13:08:54
Vossloh Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwächer als gedacht./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
73.50 €
Abst. Kursziel*:
6.12%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
73.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
Analyst Name::
Christian Cohrs
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
