SMI 12'202 -0.3%  SPI 16'911 -0.4%  Dow 46'924 -0.9%  DAX 23'845 -1.2%  Euro 0.9294 -0.1%  EStoxx50 5'627 -0.9%  Gold 3'978 -0.6%  Bitcoin 84'152 -2.3%  Dollar 0.8084 0.0%  Öl 64.0 -1.3% 
Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

68.34
CHF
-4.77
CHF
-6.52 %
14:36:32
BRXC
04.11.2025 13:08:54

Vossloh Hold

Vossloh
68.34 CHF -6.52%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh von 85 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien zwar ordentlich gewesen, schrieb Christian Cohrs in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Die kurzfristigen Wachstumsaussichten seien allerdings schwächer als gedacht./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
78.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
73.50 € 		Abst. Kursziel*:
6.12%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.55%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse