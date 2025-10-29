Vossloh 73.45 CHF 3.02% Charts

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.

Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET



