Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’314 0.0%  SPI 17’057 0.1%  Dow 47’632 -0.2%  DAX 24’112 -0.1%  Euro 0.9278 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.2%  Gold 4’003 1.5%  Bitcoin 87’969 -0.1%  Dollar 0.7985 -0.2%  Öl 64.5 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Airbus SE-Aktie
Trotz starkem Umsatz: DroneShield-Aktie verliert an Schwung
Ausblick: Coinbase legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Novo-Nordisk-Aktie schwächer: Dänen wollen Pfizer Metsera-Übernahme wegschnappen
Vossloh-Aktie fester: Bahntechnikkonzern übertrifft Erwartungen im dritten Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107

73.45
CHF
2.15
CHF
3.02 %
10:48:41
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.10.2025 08:47:38

Vossloh Hold

Vossloh
73.45 CHF 3.02%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.
Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vossloh AG Hold
Unternehmen:
Vossloh AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
79.20 € 		Abst. Kursziel*:
19.95%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
79.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19.20%
Analyst Name::
Fabian Piasta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse