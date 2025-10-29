Vossloh Aktie 352791 / DE0007667107
73.45CHF
2.15CHF
3.02 %
10:48:41
BRXC
30.10.2025 08:47:38
Vossloh Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vossloh nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Hold" belassen.
Der Bahntechnik-Hersteller erziele zum Jahresende hin profitables Wachstum, schrieb Fabian Piasta am Donnerstag. Das dritte Quartal habe leicht über den Erwartungen gelegen./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:11 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vossloh AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
79.20 €
Abst. Kursziel*:
19.95%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
79.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
19.20%
Analyst Name::
Fabian Piasta
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
