Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:48 Uhr 1.7 Prozent im Plus bei 33.01 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 911’496 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 0.3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

