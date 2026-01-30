Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Analyse im Blick 30.01.2026 11:04:44

Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie

Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie

UBS AG hat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Deutsche Bank
30.25 CHF 0.26%
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung.

Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:48 Uhr 1.7 Prozent im Plus bei 33.01 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 911’496 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 0.3 Prozent.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: iStockphoto

