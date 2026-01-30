Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
|
30.01.2026 11:04:44
Analyse: So bewertet UBS AG die Deutsche Bank-Aktie
UBS AG hat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.
Die Schweizer Grossbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung.
Aktienanalyse online: Die Deutsche Bank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:48 Uhr 1.7 Prozent im Plus bei 33.01 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.07 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 911’496 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor seit Anfang des Jahres 2026 0.3 Prozent.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
|
10:02
|DAX 40-Papier Deutsche Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Bank von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28