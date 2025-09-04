American Express Aktie News: American Express präsentiert sich am Donnerstagabend stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von American Express nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,1 Prozent auf 330,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 45'575 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die American Express-Aktie bis auf 330,79 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 324,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 134'368 American Express-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 332,07 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,51 Prozent könnte die American Express-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 220,64 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der American Express-Aktie 33,22 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten American Express-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,80 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,40 USD aus. Am 18.07.2025 äusserte sich American Express zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 19.93 Mrd. USD gegenüber 18.40 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

American Express dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 17.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,33 USD je Aktie in den American Express-Büchern.

