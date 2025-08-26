Dow Jones 30 Industrial-Papier American Express-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in American Express von vor 10 Jahren eingebracht

Am 26.08.2015 wurde die American Express-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 75.63 USD. Bei einem American Express-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 132.223 American Express-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen American Express-Aktien wären am 25.08.2025 41’755.92 USD wert, da der Schlussstand 315.80 USD betrug. Das entspricht einem Plus von 317.56 Prozent.

Der Börsenwert von American Express belief sich zuletzt auf 222.61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch