Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’856 0.9%  SPI 16’571 1.0%  Dow 43’867 -0.7%  DAX 24’193 1.1%  Euro 0.9395 0.0%  EStoxx50 5’332 1.3%  Gold 3’390 0.6%  Bitcoin 93’990 1.3%  Dollar 0.8081 0.2%  Öl 66.4 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Zurich Insurance1107539Novartis1200526Rheinmetall345850Sandoz124359842Swiss Re12688156Amrize143013422Holcim1221405Novo Nordisk129508879
Top News
Airbnb-Aktie verliert dennoch deutlich: Airbnb kann Gewinn steigern
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Knorr-Bremse-Aktie leichter: Offenbar hunderte Jobs bei Knorr-Bremse vor dem Aus
D-Wave Quantum-Aktie in Rot: D-Wave schockt mit deutlichem Verlust
Apple-Aktie gewinnt: Apple erhöht US-Investitionen um 100 Milliarden Dollar
Suche...
200.- Saxo-Deal
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Gemischte Signale 07.08.2025 17:04:03

Amazon-Aktie schwächelt nach Zahlen - Was Investoren nun erwarten dürfen

Amazon-Aktie schwächelt nach Zahlen - Was Investoren nun erwarten dürfen

Der E-Commerce-Riese Amazon bewegt sich in unruhigem Fahrwasser, nachdem die jüngsten Quartalszahlen gemischte Signale sendeten - mit sofortigen Folgen für den Aktienkurs.

Amazon
180.94 CHF 4.13%
Kaufen Verkaufen
• Amazon verzeichnete gemischte Q2-Ergebnisse
• Aktie seit Bilanzvorlage um rund 5 Prozent gesunken
• Handelspolitische Unsicherheiten könnten weiter Druck ausüben

Amazon präsentierte am 1. August 2025 Geschäftszahlen zum zweiten Quartal, die auf den ersten Blick robust erscheinen. Sowohl Umsatz als auch Gewinn lagen über den Vorjahreswerten.

Dennoch reagierten Anleger verunsichert: Die Aktie gab im nachbörslichen Handel um rund 7 Prozent nach. Der Grund liegt im Ausblick des Unternehmens, der zwar beim Umsatz die Markterwartungen übertraf, beim operativen Ergebnis jedoch hinter den Prognosen zurückblieb. Auch wuchs Amazon Web Services (AWS) im letzten Quartal mit 17,5 Prozent nur knapp im Rahmen der Markterwartungen, während die Cloud-Sparten der Konkurrenz deutlich stärker zulegten. Seit der Bilanzvorlage ist der Aktienkurs rund 5 Prozent im Minus. Am Donnerstag zeigt sich der Kurs im NASDAQ-Handel fester: Zuletzt stieg er um 0,27 Prozent auf 222,91 US-Dollar.

Handelspolitische Unsicherheiten belasten Amazon

Ein Thema, das Amazon-Investoren zunehmend beschäftigt, sind die Unsicherheiten in der US-Handelspolitik und mögliche neue Zölle. CEO Andy Jassy betonte bei der Vorstellung der Quartalszahlen, dass sich diese Faktoren im ersten Halbjahr 2025 noch nicht negativ auf die Geschäftsentwicklung ausgewirkt hätten. Weder sinkende Nachfrage noch stark steigende Preise seien bislang zu beobachten gewesen.

Dennoch unterstrich Jassy die Unsicherheiten bezüglich der künftigen Handelspolitik. Für Anleger bedeutet dies: Die möglichen Auswirkungen neuer Handelsbeschränkungen auf Amazons globale Lieferketten und Kostenstruktur bleiben ein wichtiger Risikofaktor, der die Gewinnmargen in den kommenden Quartalen beeinflussen könnte.

Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber?

Ein Lichtblick bleibt dennoch Amazons Cloud-Sparte AWS. Trotz seiner Marktführerschaft bei Cloud-Diensten investiert Amazon massiv in den Ausbau seiner Rechenzentren - allein im letzten Quartal flossen über 31 Milliarden US-Dollar in Kapitalanlagen, mit einem ähnlich hohen Tempo für das zweite Halbjahr geplant. Amazon-Chef Andy Jassy betonte, dass die KI-Branche noch am Anfang stehe und AWS durch niedrigere Betriebskosten mehr Kunden gewinnen will. Gleichzeitig sei die Nachfrage so hoch, dass das Unternehmen weiterhin Schwierigkeiten habe, Kapazitäten schnell genug bereitzustellen. Anleger fragen sich, ob sich die hohen Investitionen für Amazon langfristig auszahlen, doch viele Analysten sehen hier nach wie vor erhebliches Potenzial, die Marktführerschaft auszubauen und höhere Margen zu erzielen als im traditionellen Einzelhandelsgeschäft.

Am 06. August 2025 hat Amazon zudem überraschend bekannt gegeben, dass AWS-Kunden künftig erstmals Zugriff auf OpenAI-Modelle erhalten - und zwar über die Plattformen Amazon Bedrock und SageMaker. Dabei handelt es sich um sogenannte Open-Weight-Modelle, bei denen Entwickler die zugrunde liegenden Parameter einsehen und anpassen können. Mit diesem Schritt will Amazon im KI-Wettlauf aufholen und seinen Kunden mehr Flexibilität bieten. Ergänzt wird die Strategie durch eine bestehende Milliarden-Partnerschaft mit Anthropic, deren Claude-Modelle ebenfalls über AWS nutzbar sind.

Zudem konnte laut Unternehmensangaben der diesjährige Prime Day erneut Rekordverkäufe verzeichnen, was die anhaltende Attraktivität des Treueprogramms für Konsumenten belegt.

Analysten sehen Potenzial

Trotz des kurzfristigen Kursrückgangs und der Bedenken rund um die Cloud-Sparte bleiben Analysten bei Amazon ausgesprochen optimistisch. Von insgesamt 44 Bewertungen bei TipRanks sprechen 43 eine Kaufempfehlung aus, während nur ein Analyst zum Halten rät. Die Experten werten das aktuelle Kursminus daher vorwiegend als temporäre Korrektur und setzen auf das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Wie sich die Aktie weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie dank Enttäuschung von Konkurrent Eli Lilly zweistellig im Plus
Rekordquartal bei Siemens Energy: So könnte es für Aklionäre nun weitergehen
Merck-Aktie in Rot: Quartalsbericht von Merck KGaA verfehlt Erwartungen

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com,Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten