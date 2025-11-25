Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.11.2025 16:29:00

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Amazon. Das Papier von Amazon legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 227,08 USD.

Die Amazon-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 227,08 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 24'669 Punkten liegt. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 227,90 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 226,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 2'440'673 Amazon-Aktien umgesetzt.

Bei 258,59 USD markierte der Titel am 04.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,88 Prozent könnte die Amazon-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 161,56 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amazon-Aktie 40,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amazon-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 30.10.2025 legte Amazon die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,40 Prozent auf 180.17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 158.88 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Amazon-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,13 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

