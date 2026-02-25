Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit grünen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr ging es für das Amazon-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 210,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 25'322 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Amazon-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 211,59 USD zu. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,58 USD. Von der Amazon-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'311'866 Stück gehandelt.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amazon-Aktie mit einem Kursplus von 23,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (161,56 USD). Mit Abgaben von 23,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Amazon-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.02.2026 hat Amazon in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,95 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,63 Prozent auf 213.39 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 187.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,92 USD je Amazon-Aktie belaufen.

