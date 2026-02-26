Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Die Karten im Welthandel werden neu gemischt
Munich Re-Aktie schwächer: Rekordgewinn bei Munich Re trotz schwächerem Q4
Allianz-Aktie gibt nach: Aktienrückkauf über bis zu 2,5 Milliarden Euro gestartet -- Rekordgewinn
Kursziel im Blick: Das sagen Experten nach dem NVIDIA-Bericht über die Aktie
Eni-Aktie: Gewinn sinkt 2025 leicht
Geändert am: 26.02.2026 09:09:06

NVIDIA-Bilanz im Fokus: SMI und DAX starten leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben am Donnerstag etwas nach. Die Börsen in Asien finden am Donnerstag keine einheitliche Richtung.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag schwächer.

So eröffnete der SMI 0,2 Prozent leichter bei 13'948 Punkte.

Die Aufmerksamkeit der Märkte gilt dem Chipkonzern NVIDIA, der mit seinen Q4-Zahlen erneut die Erwartungen übertreffen konnte. Allerdings sorge dies bei den Markteilnehmern nicht mehr automatisch für eine höhere Risikofreude, heisst es am Markt.

Mit den robusten NVIDIA-Zahlen scheinen die KI-Sorgen aufs erste in den Hintergrund zu treten. Allerdings rücken damit andere Risiken in den Fokus. So warnt etwa die UBS vor steigenden Ausfallrisiken im Private-Credit-Markt, die durch technologische Umbrüche zusätzlich verstärkt werden könnten. Vor dem Hintergrund militärischer Spannungen gehen heute auch die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in eine entscheidende Runde - Delegationen beider Länder treffen sich heute erneut in Genf. Im Fokus stehen hierzulande auch zahlreiche Unternehmen aus den hinteren Reihen, die ihre Zahlen offen legten.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt halten sich die Anleger am Donnerstag zurück.

So startete der DAX 0,32 Prozent schwächer bei 25'095,86 Punkten.

Dem DAX droht nach der Rückeroberung der 25'000-Punkte-Marke am Donnerstag der Schwung wieder auszugehen. Die mit Spannung erwarteten NVIDIA-Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb.

Die jüngst aufgekommenen Sorgen im KI-Sektor konnten am Vorabend weder die KI-Koryphäe NVIDIA noch der Softwarekonzern Salesforce zerstreuen. Aussagen von NVIDIAs Finanzchefin Collette Kress zu einem langfristig möglicherweise stärkeren Druck durch chinesische Konkurrenten liessen aufhorchen. Die Quartalszahlen von NVIDIA waren erneut sehr stark. Sie reichten aber nicht aus, um den KI-Hype zurückzubringen, schrieb Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners. Die Anleger blieben vorsichtig.

Am deutschen Aktienmarkt bleibt ebenfalls die Berichtssaison mit einer Flut von Jahreszahlen im Fokus.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Mittwoch Optimismus.

Der Dow Jones gewann im Handel zur Wochenmitte 0,63 Prozent auf 49'482,27 Punkte.
Der NASDAQ Composite legte ebenfalls zu und ging 1,26 Prozent höher bei 23'152,08 Zählern in den Feierabend.

Die US-Börsen bauten zur Wochenmitte ihre Erholungsgewinne vom Vortag leicht aus. Es herrschte ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede an die Nation vom US-Präsidenten keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig blieben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich stehen die Zahlen von KI-Champion NVIDIA an.

Während seiner Rede am Vorabend hatte Präsident Donald Trump die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zölle als "bedauerlich" kommentiert. Der Supreme Court hatte am vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt. Nach dem Urteil hatte Trump direkt angekündigt, andere Wege für seine Zollpolitik nutzen zu wollen und dann neue Zölle auf einer neuen Rechtsgrundlage angekündigt. Wie weit der damit kommt, ist ungewiss, doch laut Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nimmt das Gerichtsurteil Trump ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand: die Fähigkeit, permanente Zölle spontan aktivieren oder deaktivieren zu können.

ASIEN

Die Börsen in Fernost schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:49 Uhr) einen Gewinn von 0,16 Prozent bei 58'583,12 Punkte. Bei 58'678,49 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite dagegen 0,07 Prozent auf 4'144,48 Zähler.

In Hongkong gibt der Hang Seng um 0,77 Prozent auf 26'560,10 Zähler nach.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Im neuesten BX Morningcall ist Dr. Anna Erat zu Gast – Spezialistin für Innere Medizin, Sportmedizin, Prävention und Longevity. Gemeinsam mit Olivia Hähnel und François Bloch sprechen wir darüber, was Longevity wirklich bedeutet (Healthspan vs. Lifespan), warum es mehr ist als Biohacking und wie man seriöse Angebote von Hype unterscheidet.

Dr. Erat gibt Einblick, wie eine erste Longevity-Konsultation abläuft, welche Rolle Anamnese, Genetik/Epigenetik und Technologie/AI spielen und worauf Patientinnen und Patienten bei der Wahl eines Anbieters achten sollten. Ausserdem: Versicherung & Kostenübernahme in der Schweiz, Erwartungsdruck bei High-Performance-Klienten und ein spannender Case: Wie würde sie mit Lindsey Vonn nach einer Verletzung umgehen?

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 SMI klettert erstmals über 14.000er-Marke
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
25.02.26 Longevity = mehr Rendite? Dr. Anna Erat über Healthspan & Investments – zu Gast im BX Morningcall
24.02.26 Julius Bär: 19.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (55%) auf Softwareone Holding AG
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

