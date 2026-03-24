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24.03.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend in Rot

Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend in Rot

Die Aktie von Amazon gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Amazon-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 207,59 USD.

Amazon
164.94 CHF -0.84%
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Die Amazon-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 207,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 24'085 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 206,69 USD ab. Bei 208,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'657'885 Amazon-Aktien.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 24,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,17 Prozent.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Amazon gewährte am 05.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,86 USD im Vorjahresquartal. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Shutterstock / QubixStudio

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23.03.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
23.03.26 Amazon Overweight Barclays Capital
09.02.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
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US-Schulden, KI-Hype und Konsumdruck: Neue Risiken an den Finanzmärkten

Im aktuellen Experteninterview spricht Marco Ludescher, über die grossen Belastungsfaktoren an den Kapitalmärkten. Gemeinsam analysieren wir die wachsenden Risiken rund um US-Staatsverschuldung, KI-Investitionen, Private Credit, Immobilienmärkte, internationale Kapitalströme und die Frage, warum Gold und Rohstoffe wieder stärker in den Fokus rücken.

Darum geht es in dieser Folge:
– Warum die US-Schuldenlast zunehmend zum Risiko für die Märkte wird
– Weshalb sinkende Leitzinsen politisch gewünscht sind, aber nicht alle Probleme lösen
– Wie stark sich die grossen Tech-Konzerne für den KI-Boom verschulden
– Warum die Gewinne im KI-Sektor noch nicht mit den Investitionen mithalten
– Welche Warnsignale es bei Nvidia, Microsoft, Oracle und anderen Tech-Werten gibt
– Was hinter dem boomenden, aber riskanten Private-Credit-Markt steckt
– Warum auch Software-Aktien, Immobilien und Konsumfinanzierung unter Druck geraten
– Wie sich die Lage in China, Japan, Korea, Indien und Europa entwickelt
– Weshalb Deutschlands Industrie weiter an Wettbewerbsfähigkeit verliert
– Warum Gold, Silber und Rohstoffe aus Sicht von Marco Ludescher aktuell besonders spannend bleiben
– Welche Chancen er bei Öl- und Gasproduzenten in den USA sieht

Besonders spannend: Das Interview verbindet kurzfristige Marktturbulenzen mit dem grossen makroökonomischen Bild und zeigt auf, welche Entwicklungen Anleger jetzt genau beobachten sollten.

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