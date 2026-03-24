Amazon Aktie News: Amazon am Dienstagabend in Rot

Die Amazon-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 207,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 24'085 Punkten liegt. Die Amazon-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 206,69 USD ab. Bei 208,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'657'885 Amazon-Aktien.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 24,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 161,56 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,17 Prozent.

Amazon-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Amazon gewährte am 05.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,95 USD gegenüber 1,86 USD im Vorjahresquartal. Amazon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 213.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 187.79 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Amazon-Bilanz für Q1 2026 wird am 23.04.2026 erwartet.

In der Amazon-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,76 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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