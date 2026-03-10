Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 20:27:13

Amazon Aktie News: Amazon am Abend mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Amazon. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 214,43 USD zu.

Amazon
165.98 CHF 1.37%
Kaufen Verkaufen

Die Amazon-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 214,43 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 24'985 Punkten steht. In der Spitze legte die Amazon-Aktie bis auf 215,65 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,91 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'847'577 Amazon-Aktien.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 258,59 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amazon-Aktie somit 17,08 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 161,56 USD. Abschläge von 24,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Amazon-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Amazon gewährte am 05.02.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,63 Prozent auf 213.39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 187.79 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 23.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amazon einen Gewinn von 7,77 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: pianodiaphragm / Shutterstock.com

