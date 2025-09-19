Alibaba Aktie News: Alibaba legt am Freitagabend zu

Im New York-Handel gewannen die Alibaba-Papiere um 20:26 Uhr 1,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Alibaba-Aktie bei 166,20 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 164,83 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'276'362 Alibaba-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,30 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alibaba-Aktie mit einem Kursplus von 1,01 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 80,30 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 1,03 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,20 CNY je Alibaba-Aktie. Alibaba liess sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,39 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Alibaba mit einem Umsatz von insgesamt 34.24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.59 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,95 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 55,71 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

