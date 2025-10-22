Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’606 -0.1%  SPI 17’329 -0.2%  Dow 46’841 -0.2%  DAX 24’244 -0.4%  Euro 0.9241 0.0%  EStoxx50 5’666 -0.4%  Gold 4’064 -1.5%  Bitcoin 86’435 -0.1%  Dollar 0.7970 0.1%  Öl 62.5 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla im Fokus: Rekordzahlen befeuern Erwartungen an den Q3-Bericht
Aktien von Apple, Alphabet & Microsoft im Fokus: OpenAI mit eigenem Browser
JP Morgan Chase & Co. mit Investmenttipp: Overweight-Note für Hannover Rück-Aktie
Wolfspeed-Aktie im Minus: Deutschland-Pläne endgültig gestrichen
Netflix kann Gewinn und Umsatz steigern: Netflix-Aktie verliert trotzdem deutlich
Suche...
Plus500 Depot

GSK Aktie 119642297 / GB00BN7SWP63

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Nach Studienflop 22.10.2025 15:34:39

Alector-Aktie mit Kurssturz: GSK und Alector stellen Tests an Demenzmittel ein - GSK-Aktie höher

Alector-Aktie mit Kurssturz: GSK und Alector stellen Tests an Demenzmittel ein - GSK-Aktie höher

Der Pharmakonzern GSK hat einen Flop bei seinen Forschungsarbeiten an einem Demenzmittel erlitten.

GSK
16.81 CHF -1.67%
Kaufen Verkaufen
Wie das Unternehmen am Mittwoch zusammen mit seinem Partner Alector verkündete, hatte der Wirkstoff Latozinemab in einer Studie der fortgeschrittenen Phase III wichtige Ziele nicht erreicht.

Untersucht wurden Patienten mit frontotemporaler Demenz aufgrund einer Progranulin-Genmutation (FTD-GRN). Dabei konnte das Mittel jedoch nicht den Krankheitsverlauf verlangsamen, damit wurde einer der primären Endpunkte der Studie verfehlt. Auch bei wichtigen sekundären und exploratorischen Endpunkten sei keine Wirkung nachgewiesen worden, obwohl der Wirkstoff einen statistisch signifikanten Effekt bei der Konzentrationen von Progranulin im Plasma gehabt habe. Die Unternehmen kündigten daher an, die Verlängerungsphase der sogenannten INFRONT-3-Studie sowie die Fortsetzungsstudie für Latozinemab einzustellen.

Das kalifornische Biounternehmen Alector hatte bereits am Abend die Ergebnisse der Studie mitgeteilt und im Anschluss eine Reduzierung seiner Belegschaft um fast die Hälfte verkündet. Die Aktie war nach den Nachrichten an der NASDAQ um satte 51,05 Prozent auf 1,57 US-Dollar eingebrochen. GSK-Papiere steigen unterdessen in London am Mittwoch zeitweise um 0,19 Prozent auf 16,49 GBP.

/tav/stk

LONDON (awp international)

Weitere Links:

GSK-Aktie in Grün: GSK konkretisiert 2025-Ziele

Bildquelle: BEN STANSALL/AFP/Getty Images