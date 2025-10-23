MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen.

Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:17 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.2 Prozent auf 377.70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13.32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 47’190 MTU Aero Engines-Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 18.1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen.

