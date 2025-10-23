MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|
23.10.2025 11:34:44
MTU Aero Engines-Aktie erhält von Bernstein Research Bewertung: Outperform
Bernstein Research hat eine eingehende Prüfung der MTU Aero Engines-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 428 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe mit seinem Bericht für das dritte Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen und die Jahresziele nun schon zum dritten Mal in diesem Jahr erhöht, schrieb Adrien Rabier am Donnerstag nach der Zahlenvorlage. Er bemängelte aber die Qualität der Zahlen.
Aktienanalyse online: Die MTU Aero Engines-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die MTU Aero Engines-Aktie musste um 11:17 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.2 Prozent auf 377.70 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13.32 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 47’190 MTU Aero Engines-Aktien. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2025 um 18.1 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte MTU Aero Engines am 23.10.2025 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
10:22
|MTU Aero Engines-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight (finanzen.ch)
|
10:19
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): MTU Aero Engines-Aktie erhält Buy (finanzen.ch)
|
09:48
|MTU Aero Engines-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
08:26
|MTU wird nach gutem Quartal für Marge und Cashflow optimistischer (Dow Jones)
|
22.10.25
|Handel in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
22.10.25
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|10:42
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:35
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:27
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
