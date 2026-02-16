|Indizes im Fokus
Aktien in Grün: Lufthansa drängt zurück in den DAX - Zalando als Streichkandidat
Die Aktie von Lufthansa steht nach Einschätzung von Index-Experten womöglich kurz vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX.
Während die Indexaufnahme von Lufthansa bis vor wenigen Tagen jedoch noch nahezu sicher erschienen sei, habe der jüngste Kursverfall der Aktie, ausgelöst durch Streiks, dies nun wieder mehr infrage gestellt, schrieb Raab. Die kommenden Wochen würden daher entscheidend werden, ob es im DAX zu einer Änderung komme und - falls ja -, wer dann wirklich absteigen müsse.
Zalando habe zwar derzeit die schwächste Position unter den DAX-Aktien und müsste ausscheiden, sollte Lufthansa aus dem MDAX in die erste Börsenliga aufsteigen. Gefährdet sei aber auch die Online-Immobilienplattform Scout24. Ihr Börsenwert, gemessen am Anteil frei handelbarer Aktien, liege nur geringfügig über dem von Zalando. Ausserdem ist auch die entsprechende Marktkapitalisierung von Porsche Holding laut Raab nicht weit von den beiden entfernt.
Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der DAX-Familie (DAX, MDAX, SDAX und TecDAX ) vierteljährlich. Der nächste Termin ist Mittwoch, 4. März. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.
Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang Mitglied im DAX gewesen, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem deutschen Börsenbarometer ausscheiden musste.
Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,79 Prozent höher bei 9,18 Euro. Die Zalando-Aktie steigt derweil um 1,66 Prozent auf 20,85 Euro.
