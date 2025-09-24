Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11'979 -1.0%  SPI 16'651 -0.9%  Dow 46'207 -0.2%  DAX 23'667 0.2%  Euro 0.9335 -0.1%  EStoxx50 5'465 -0.1%  Gold 3'737 -0.7%  Bitcoin 90'468 2.0%  Dollar 0.7954 0.5%  Öl 69.0 1.7% 
200.- Saxo-Deal

EURO STOXX 846483 / EU0009658186

577.47
Pkt
-0.66
Pkt
-0.11 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
24.09.2025 18:45:36

Aktien Europa Schluss: Verluste überwiegen - SMI rutscht deutlich ab

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Der EuroStoxx 50 schloss 0,14 Prozent tiefer mit 5.464,56 Punkten. Damit setzte der Leitindex der Eurozone seinen Zickzack-Kurs der vergangenen Tage mit nur moderaten Veränderungen fort.

Der Schweizer SMI büsste auch angesichts deutlicher Kursverluste von Schwergewichten wie Richemont und Roche 1,02 Prozent auf 11.978,83 Punkte ein. Dagegen schaffte der britische FTSE 100 letztlich ein Plus von 0,29 Prozent auf 9.250,43 Punkte. Ihn stützte die Stärke der schwer gewichteten Bergbau- und Öltitel.

Für einen Stimmungsdämpfer sorgten die jüngsten Äusserungen des obersten Währungshüters der USA. "Spricht der Chef der weltweit wichtigsten Notenbank, Fed-Chef Jerome Powell, von einer 'recht hohen Bewertung' der Aktienkurse, horchen Investoren schon mal auf", so Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Auch wenn die Einschätzung noch lange nicht an Alan Greenspans Warnung vor einer 'irrationalen Übertreibung' vor fast 30 Jahren heranreicht, war sie dennoch für die Akteure in New York Anlass genug, gestern etwas den Fuss vom Gaspedal zu nehmen."

Zudem läuft es in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone nicht rund. "Die Stimmungsaufhellung in der deutschen Industrie hat im September einen Rückschlag erlitten", hiess es in einer Einschätzung der Fondsgesellschaft Union Investment. Das Ifo-Geschäftsklima war überraschend gesunken.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 erlitten die stark konjunkturabhängigen Bau- und Chemietitel mit die grössten Verluste. Die Chemieaktien belastete ein skeptischer Branchenkommentar von Deutsche Bank Research. Expertin Virginie Boucher-Ferte äusserte die Befürchtung, dass die Branche vor einem Abschwung stehe - mit steigenden Risiken für 2026. Im laufenden Jahr rechnet sie damit, dass das zweite Halbjahr schwächer ausfallen wird als bislang erwartet.

Auch die Konsum- und Gebrauchsgüterbranche zeigte sich am Mittwoch schwach. Hier belasteten die Kursabschläge bei LVMH und Richemont, zwei Börsen-Schwergewichten aus dem Luxusgütersektor. Einem Zeitungsbericht zufolge steht LVMH vor der Komplettübernahme des Verlags Editions Croque Futur mit dem Wirtschaftsmagazin Challenges.

Der Autosektor konnte sein Minus derweil im späten Handel klar eindämmen. Zwar rissen die Sorgen der Anleger mit Blick auf Profitabilität und Nachfrage nicht ab. Für etwas Erleichterung sorgte aber, dass böse Überraschungen bei der Formalisierung der US-Einfuhrzölle auf Autos aus der Europäischen Union ausblieben.

Im Branchentableau vorn lagen dagegen Bergbau- sowie Öl- und Gasaktien . US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt seine Rhetorik gegenüber dem wichtigen Ölförderland Russland geändert. Marktbeobachter wollen jetzt auch eine Umkehr der US-Haltung und mögliche schärfere Sanktionen gegen Russland nicht ausschliessen./gl/stw

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
SMI schliesst mit Verlusten -- DAX letztlich Plus -- Asiens Börsen beenden Handel in Grün
BYD-Aktie schwächelt: So rüstet sich der Elektroautobauer gegen mögliche NVIDIA-Lieferstopps
Aktien von SoftBank und Oracle uneins: Fünf neue KI-Rechenzentren im Rahmen des Stargate-Projekts geplant
SAP und OpenAI wollen deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgen - Aktie zieht an
Gerresheimer-Aktie fällt zweistellig: Bafin untersucht Konzernabschluss auf Fehler in der Rechnungslegung
ETFs nicht gleich risikofrei: Was Anleger wissen müssen
Bitcoin-Abflüsse auf Rekordhoch: Steht der Kryptomarkt vor einer Angebotslücke?
Aktien von D-Wave und IonQ reagieren uneins auf neue US-Politikinitiativen
Aktienempfehlung: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Roche-Aktie

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
