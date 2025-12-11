Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’921 -0.1%  SPI 17’761 0.0%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’130 -0.1%  Euro 0.9347 -0.1%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’213 -0.4%  Bitcoin 72’332 -1.7%  Dollar 0.7999 0.0%  Öl 61.9 -1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Goldmarkt im Fokus: US-Institute sehen den Höhenflug 2026 fortgesetzt
Fraport-Aktie: Passagierplus im November
Oracle-Aktie trotz kräftigem Plus bei Umsatz und Gewinn deutlich tiefer
Adobe-Aktie: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr
VW-Aktie: Experte sieht Zwickau als potenzielles Demontage- und Diagnostikzentrum für E-Fahrzeuge
Suche...
eToro entdecken

Adobe Aktie 903472 / US00724F1012

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Optimistische Prognose 11.12.2025 07:27:00

Adobe-Aktie: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr

Adobe-Aktie: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr

Adobe stellt höhere Jahresziele vor und verweist auf Fortschritte durch KI-Investitionen.

Adobe
276.21 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen
Der US-Softwareanbieter Adobe hat einen positiven Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Er signalisierte damit, dass sich Investitionen in KI-Funktionen auszahlen. Wie das Unternehmen am Mittwoch nach Börsenschluss mitteilte, soll der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (November 2026) bei 25,9 bis 26,1 Milliarden US-Dollar liegen.

Analysten hatten einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 23,3 bis 23,5 Dollar betragen. Auch hier lag die Schätzung am unteren Rand. Für das erste Quartal hat sich der Konzern Umsätze von 6,25 bis 6,3 Milliarden Dollar vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dann 5,85 bis 5,9 Dollar betragen.

Im vierten Geschäftsquartal (per 28. November) stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar.

/jha/

SAN JOSE (awp international)

Weitere Links:

Adobe-Aktie dreht ins Minus: Positiver Ausblick für laufendes Quartal

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com