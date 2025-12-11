Adobe Aktie 903472 / US00724F1012
|
11.12.2025 07:27:00
Adobe-Aktie: Softwarekonzern gibt zuversichtlichen Ausblick für das neue Geschäftsjahr
Adobe stellt höhere Jahresziele vor und verweist auf Fortschritte durch KI-Investitionen.
Analysten hatten einen Wert am unteren Ende der Spanne erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 23,3 bis 23,5 Dollar betragen. Auch hier lag die Schätzung am unteren Rand. Für das erste Quartal hat sich der Konzern Umsätze von 6,25 bis 6,3 Milliarden Dollar vorgenommen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll dann 5,85 bis 5,9 Dollar betragen.
Im vierten Geschäftsquartal (per 28. November) stiegen die Erlöse um zehn Prozent auf 6,19 Milliarden Dollar und damit auf einen Rekordwert, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Unter dem Strich stieg der Gewinn von 1,68 auf 1,86 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 4,45 Dollar.
/jha/
SAN JOSE (awp international)
