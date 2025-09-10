AbbVie Aktie News: AbbVie am Mittwochabend auf grünem Terrain

Um 20:26 Uhr wies die AbbVie-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 211,31 USD nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 6'525 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 211,61 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 210,07 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 242'276 AbbVie-Aktien.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,60 USD. Mit einem Zuwachs von 3,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,90 USD am 20.11.2024. Abschläge von 22,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass AbbVie-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,54 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AbbVie 6,29 USD aus. Am 31.07.2025 äusserte sich AbbVie zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15.42 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,04 USD je AbbVie-Aktie.

