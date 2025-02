Schwache Performance in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel schlussendlich um 0.76 Prozent schwächer bei 5’994.57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 53.707 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 1.62 Prozent auf 5’942.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’040.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 5’923.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6’022.13 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 03.01.2025, bei 5’942.47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 01.11.2024, bei 5’728.80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 4’958.61 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 2.15 Prozent zu Buche. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’128.18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’773.31 Zählern verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 11.13 Prozent auf 469.04 USD), Molina Healthcare (+ 4.82 Prozent auf 325.36 USD), AbbVie (+ 3.39 Prozent auf 190.14 USD), Welltower (+ 2.86 Prozent auf 140.38 USD) und Kroger (+ 2.74 Prozent auf 63.33 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Moderna (-7.28 Prozent auf 36.55 USD), Franklin Resources (-6.83 Prozent auf 20.72 USD), FedEx (-6.62 Prozent auf 247.34 USD), Super Micro Computer (-5.86 Prozent auf 26.85 USD) und VF (-5.20 Prozent auf 24.62 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 76’963’186 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 3.474 Bio. Euro im S&P 500 den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die SVB Financial Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1’200.00 Prozent bei der First Republic Bank-Aktie zu erwarten.

