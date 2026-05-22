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22.05.2026 16:08:00
Novo Nordisk-Aktie höher: EMA-Empfehlung für Wegovy-Pille erfreut Anleger
Die EMA empfiehlt die Zulassung der Wegovy-Abnehmpille von Novo Nordisk in der EU. Für die Novo Nordisk-Aktie reicht die Aussicht auf den neuen Wachstumstreiber zunächst aber kaum für Rückenwind.
Die einmal täglich einzunehmende Wegovy-Pille wurde Anfang Januar in den USA eingeführt und erfreut sich dort grosser Beliebtheit. Führungskräfte des Unternehmens sagten Anfang Mai, dass bereits über eine Million Patienten das Medikament einnehmen.
Kampf um die Vorherrschaft bei GLP-1-Medikamenten
Der dänische Pharmakonzern hofft, mit der Pille verlorenen Boden auf dem boomenden Markt für Abnehmprodukte zurückzugewinnen, nachdem seine Blockbuster-Spritze Wegovy ihre Marktführerschaft an eine Konkurrenz-Injektion von Eli Lilly verloren hatte. Die US-Pharmagruppe brachte im vergangenen Monat ebenfalls eine eigene Abnehmpille namens Foundayo in den USA auf den Markt.
CEO bleibt zuversichtlich
Novo Nordisk-CEO Mike Doustdar erklärte, dass die ersten Zahlen ermutigend seien: Die Menge der sogenannten "New-to-Brand"-Verschreibungen, sie erfassen, wie häufig ein Medikament erstmalig verschrieben wird, zeige, dass das dänische Unternehmen den Löwenanteil des jungen Marktes für orale Abnehmprodukte für sich gewinnen könne.
Die Empfehlung der EMA wird nun von der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Marktzulassung geprüft.
Die Behörde erklärte, dass die Wegovy-Tabletten eine Alternative zu den wöchentlichen Wegovy-Injektionen bieten. Dies könnte für manche Patienten bequemer sein. Auch die Tabletten werden nur auf Rezept erhältlich sein.
Novo Nordisk erwartet, dass die Wegovy-Pille noch in diesem Jahr in weiteren Ländern auf den Markt kommen wird, hat jedoch nicht bekannt gegeben, welche Märkte dabei im Fokus stehen.
Die Empfehlung der EU-Agentur scheint einen Hoffnungsschimmer bei Anlegern zurückzubringen: Zeitweise notiert das in den letzten Monaten unter Druck stehende Papier im Heimathandel 1,35 Prozent höher bei 288,00 Dänische Kronen.
DJG/DJN/rio/kla
Von Dominic Chopping
DOW JONES
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