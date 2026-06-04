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Transaktion 04.06.2026 05:57:00

SGS-Aktie: Übernahme von US-Bioanalytik-Spezialist CMIC

SGS-Aktie: Übernahme von US-Bioanalytik-Spezialist CMIC

SGS baut das Geschäft mit bioanalytischen Tests in Nordamerika aus.

SGS
87.26 CHF -0.59%
Kaufen Verkaufen
Der Warenprüfkonzern hat die in Chicago ansässige CMIC übernommen.

CMIC betreibt laut den Angaben vom Mittwochabennd eine GLP-konforme Anlage mit 2500 Quadratmetern Fläche und bietet bioanalytische Tests für Pharma- und Biotechunternehmen in präklinischen und klinischen Entwicklungsphasen an. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden nicht gemacht.

Mit der Übernahme stärke SGS die Kapazitäten in Nordamerika, dem laut Unternehmen weltweit grössten Markt für bioanalytische Testdienstleistungen.

yz/rw

Baar (awp)

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