SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Transaktion
|
04.06.2026 05:57:00
SGS-Aktie: Übernahme von US-Bioanalytik-Spezialist CMIC
SGS baut das Geschäft mit bioanalytischen Tests in Nordamerika aus.
CMIC betreibt laut den Angaben vom Mittwochabennd eine GLP-konforme Anlage mit 2500 Quadratmetern Fläche und bietet bioanalytische Tests für Pharma- und Biotechunternehmen in präklinischen und klinischen Entwicklungsphasen an. Finanzielle Angaben zur Transaktion wurden nicht gemacht.
Mit der Übernahme stärke SGS die Kapazitäten in Nordamerika, dem laut Unternehmen weltweit grössten Markt für bioanalytische Testdienstleistungen.
yz/rw
Baar (awp)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu SGS SA
|
03.06.26
|Mittwochshandel in Zürich: SLI präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
03.06.26
|Handel in Zürich: SLI mittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.06.26
|Börse Zürich in Grün: So bewegt sich der SLI aktuell (finanzen.ch)
|
01.06.26