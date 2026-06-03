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Marktbericht 03.06.2026 22:34:00

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich im Minus

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones schlussendlich im Minus

Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsende im Minus.

NVIDIA
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Am Mittwoch verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 1.21 Prozent auf 50’687.07 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 20.835 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.770 Prozent auf 50’912.84 Punkte an der Kurstafel, nach 51’307.79 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 50’687.07 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 51’220.92 Punkten.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.927 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, lag der Dow Jones bei 49’499.27 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 03.03.2026, den Wert von 48’501.27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 42’519.64 Punkte.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 51’369.61 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 3.39 Prozent auf 116.89 USD), Amgen (+ 3.03 Prozent auf 338.22 USD), Caterpillar (+ 1.80 Prozent auf 926.18 USD), Home Depot (+ 1.60 Prozent auf 270.05 EUR) und Sherwin-Williams (+ 1.19 Prozent auf 296.49 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-7.17 Prozent auf 305.63 USD), Salesforce (-5.09 Prozent auf 190.61 USD), Honeywell (-5.09 Prozent auf 223.26 USD), NVIDIA (-3.62 Prozent auf 214.75 USD) und American Express (-3.34 Prozent auf 300.57 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 39’671’288 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 9.67 erwartet. Mit 5.89 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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