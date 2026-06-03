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Index im Blick 03.06.2026 18:01:26

Börse New York in Rot: Das macht der Dow Jones aktuell

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Der Dow Jones notiert am Mittag im Minus.

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Um 17:59 Uhr fällt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.83 Prozent auf 50’881.85 Punkte zurück. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 20.835 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.770 Prozent tiefer bei 50’912.84 Punkten in den Handel, nach 51’307.79 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’220.92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 50’824.46 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der Dow Jones bereits um 0.546 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 49’499.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der Dow Jones auf 48’501.27 Punkte taxiert. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 03.06.2025, einen Stand von 42’519.64 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.17 Prozent zu. Bei 51’369.61 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 2.94 Prozent auf 116.38 USD), Caterpillar (+ 2.33 Prozent auf 931.04 USD), Sherwin-Williams (+ 1.91 Prozent auf 298.60 USD), Amgen (+ 1.89 Prozent auf 334.46 USD) und Chevron (+ 1.71 Prozent auf 190.76 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil IBM (-7.49 Prozent auf 304.56 USD), Salesforce (-4.81 Prozent auf 191.18 USD), Microsoft (-3.34 Prozent auf 426.56 USD), Verizon (-3.22 Prozent auf 46.33 USD) und American Express (-2.84 Prozent auf 302.15 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14’239’858 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.673 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.89 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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