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Kapitalmassnahme 04.06.2026 06:19:00

Siemens Energy-Aktie gefragt: Eigene Aktien für eine Milliarde Euro werden zurückgekauft

Siemens Energy-Aktie gefragt: Eigene Aktien für eine Milliarde Euro werden zurückgekauft

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat mit dem im Mai angekündigten beschleunigten Aktienrückkauf im laufenden Geschäftsjahr 2025/26 begonnen.

Siemens Energy
147.37 CHF 1.27%
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Bis zum 30. September sollen für bis zu eine Milliarde Euro eigene Papiere erworben werden, teilte das Unternehmen mit. Verwendet werden sollen die Aktien für Vergütungs- bzw. Belegschaftsprogramme. Der Rest soll eingezogen werden. Der DAX-Konzern hatte diesen Schritt bei der Vorlage der Zahlen zum zweiten Quartal angekündigt.

In den zwölf Monaten bis Ende September sollen insgesamt eigene Anteile für bis zu drei Milliarden Euro zurückgekauft werden. Dies ist wiederum Teil eines sechs Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramms, das bis Ende des Geschäftsjahres 2027/28 läuft.

Die Geschäfte laufen derzeit bei dem Konzern rund, der bereits Ende April dank einer robusten Nachfrage deutliche Zuwächse bei Umsatz und Gewinn veröffentlicht und die Jahresprognose erhöht hatte. Der Krieg im Nahen Osten hat sich dabei den Angaben zufolge bislang nur sehr begrenzt auf Auftragseingang, Umsatz und Rentabilität ausgewirkt.

Der Kurs der Aktie befindet sich seit Ende 2023 auf einem Höhenflug. Mit einem Börsenwert von derzeit knapp 140 Milliarden Euro zählt Siemens Energy zu den wertvollsten Unternehmen Deutschlands.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel gewinnt die Siemens Energy-Aktie zeitweise 1,52 Prozent auf 159,98 Euro.

/he/tih

MÜNCHEN (awp international)

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