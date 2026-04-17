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WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

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20.04.2026 10:04:20

WACKER CHEMIE Equal Weight

WACKER CHEMIE
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe dank Vorzieheffekten die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Montag. Er erwartet ähnliche Effekte bei anderen Chemiekonzernen. An den Jahreszielen ändert sich allerdings nichts./ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
87.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
94.30 € 		Abst. Kursziel*:
-7.74%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
94.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8.32%
Analyst Name::
Anil Shenoy 		KGV*:
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