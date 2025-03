FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 106 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Dominic Edridge passte seine Schätzungen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung der Geschäftszahlen an. Im Bereich Polysilicon bleibe Wacker als größter Produzent außerhalb Chinas höchst abhängig von der Handelspolitik./ag/edh;