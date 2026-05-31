|Commodities aktuell
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31.05.2026 20:43:14
Rohstoffpreise am Sonntagabend
Aktueller Marktbericht zur Entwicklung des Goldpreises, Ölpreises etc.
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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.542,47 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.542,47 US-Dollar).
Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 75,37 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 75,37 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.925,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.925,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.359,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.359,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’826.79
|11’013.51
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’631.60
|3’413.13
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’676.21
|3’461.65
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|692.03
|640.80
|Goldbarren 250 g - philoro
|29’039.35
|27’558.22
|Silber CombiBar® 100 g
|317.08
|198.75
|Silber Maple Leaf 1 oz
|75.31
|57.27
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’141.98
|1’821.80
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