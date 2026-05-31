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Commodities aktuell 31.05.2026 20:43:14

Rohstoffpreise am Sonntagabend

Rohstoffpreise am Sonntagabend

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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.542,47 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.542,47 US-Dollar).

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 75,37 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 75,37 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Platinpreis bei 1.925,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.925,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Sonntagabend lag der Palladiumpreis bei 1.359,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.359,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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Gold Krügerrand 1 oz 3’631.60 3’413.13
Gold Philharmoniker 1 oz 3’676.21 3’461.65
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 692.03 640.80
Goldbarren 250 g - philoro 29’039.35 27’558.22
Silber CombiBar® 100 g 317.08 198.75
Silber Maple Leaf 1 oz 75.31 57.27
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’141.98 1’821.80

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