NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 26 auf 31 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussicht auf womöglich schon bald sinkende Leitzinsen habe Immobilienwerte zuletzt angetrieben - und bleibe auch mit Blick auf 2024 ein Treiber, schrieb Analyst Neil Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wenngleich einige deutsche Immobilienwerte wie Vonovia durchaus noch Luft nach oben hätten, mache sie das anfällig für negative Überraschungen beim günstigen Zinsausblick./mis/stk;