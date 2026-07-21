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Alphabet C Aktie 29798545 / US02079K1079

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Experten-Erwartungen 21.07.2026 08:01:00

Ausblick: Alphabet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Alphabet stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bei Alphabet stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Analysten in Aussicht stellen.

Alphabet C
288.74 CHF 3.41%
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Alphabet C (ex Google) lässt sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alphabet C (ex Google) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt gehen 45 Analysten von einem Gewinn von 2,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,31 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 45 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,19 Prozent auf 117,00 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 96,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 53 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,81 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 57 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 488,62 Milliarden USD, gegenüber 402,96 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.4452 17.06.2027 157879439
Long 11.6176 18.12.2026 155005125
Long 290.4399 18.09.2026 156468411
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.082 10.78 155496090
Long 11.1708 5.32 157839412
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.261 9.73 156742304
Short 9.369 6.70 157052408
Short 15.2823 2.69 158402340
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -74.39 120518421
Long 10 -13.07 150039967
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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Citi warnt: Milliarden-Cashflow-Lücke bei Alphabet, Meta und Amazon ab 2027
Gemini-Verzögerung setzt Alphabet-Aktie im KI-Wettbewerb unter Druck
Alphabet-Aktie stärker: EU macht Weg frei für KI-Rivalen - Strafe in Italien

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04.05.26 Alphabet C Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.04.26 Alphabet C Buy Deutsche Bank AG
16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
20.01.26 Alphabet C Neutral UBS AG
20.11.25 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’688.82 8.91 S4VBLU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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