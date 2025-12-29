Montagshandel in New York: NASDAQ Composite sackt schlussendlich ab

Am Montag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich 0.50 Prozent schwächer bei 23’474.35 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.756 Prozent tiefer bei 23’414.68 Punkten, nach 23’593.10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 23’397.52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23’531.02 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23’365.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.09.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22’591.15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, wies der NASDAQ Composite 19’722.03 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21.75 Prozent aufwärts. Bei 24’019.99 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14’784.03 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Comtech Telecommunications (+ 11.42 Prozent auf 5.27 USD), Volvo (B) (+ 4.83 Prozent auf 32.55 USD), Astro-Med (+ 4.76 Prozent auf 8.59 USD), CRESUD (+ 4.73 Prozent auf 12.39 USD) und Net 1 Ueps Technologies (+ 4.36 Prozent auf 4.55 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Dorel Industries (-8.64 Prozent auf 1.04 USD), Amtech Systems (-6.19 Prozent auf 11.97 USD), Harvard Bioscience (-5.70 Prozent auf 0.66 USD), Microvision (-5.38 Prozent auf 0.86 USD) und AXT (-5.07 Prozent auf 14.59 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25’143’401 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 3.931 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Upbound Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Cogent Communications-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

