Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’243 0.6%  SPI 18’186.1 0.5%  Dow 48’711 0.0%  DAX 24’340 0.2%  Euro 0.9292 0.2%  EStoxx50 5’746 -0.1%  Gold 4’533 1.2%  Bitcoin 69’039 0.4%  Dollar 0.7894 0.2%  Öl 60.9 -2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204NVIDIA994529UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Tesla11448018Novartis1200526
Top News
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
Synthetische ETFs: Welche regulatorischen Risiken Anleger kennen sollten
Goldmarkt im Fokus: Goldman Sachs erwartet 2026 einen spürbaren Anstieg
Psychologie an der Börse: Wie sich Kognitive Verzerrungen auf Entscheidungen auswirken und wie Anleger sie vermeiden können
Bitcoin, Ethereum oder Ripple: Welche Kryptowährung 2026 das beste Potenzial hat
Suche...
eToro entdecken

Comtech Telecommunications Aktie 920267 / US2058262096

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 26.12.2025 22:33:56

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

So performte der NASDAQ Composite schlussendlich.

Nissan Motor
2.15 EUR -0.30%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 23’593.10 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.138 Prozent höher bei 23’645.91 Punkten, nach 23’613.31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23’567.85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’665.15 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.608 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 23’214.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’484.07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, stand der NASDAQ Composite bei 20’020.36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 22.37 Prozent zu Buche. Bei 24’019.99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 6.53 Prozent auf 4.73 USD), Lifetime Brands (+ 6.01 Prozent auf 4.06 USD), Dorel Industries (+ 5.56 Prozent auf 1.14 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2.67 Prozent auf 11.52 USD) und US Global Investors (+ 2.49 Prozent auf 2.47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-4.60 Prozent auf 2.39 USD), Sangamo Therapeutics (-4.49 Prozent auf 0.43 USD), Volvo (B) (-4.17 Prozent auf 31.05 USD), inTest (-4.13 Prozent auf 7.20 USD) und Century Casinos (-3.45 Prozent auf 1.40 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.893 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com