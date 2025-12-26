Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Abgaben

Der NASDAQ Composite ging nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 23’593.10 Punkten aus dem Freitagshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.138 Prozent höher bei 23’645.91 Punkten, nach 23’613.31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 23’567.85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’665.15 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0.608 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 26.11.2025, bei 23’214.69 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22’484.07 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.12.2024, stand der NASDAQ Composite bei 20’020.36 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 22.37 Prozent zu Buche. Bei 24’019.99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 14’784.03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 6.53 Prozent auf 4.73 USD), Lifetime Brands (+ 6.01 Prozent auf 4.06 USD), Dorel Industries (+ 5.56 Prozent auf 1.14 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 2.67 Prozent auf 11.52 USD) und US Global Investors (+ 2.49 Prozent auf 2.47 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-4.60 Prozent auf 2.39 USD), Sangamo Therapeutics (-4.49 Prozent auf 0.43 USD), Volvo (B) (-4.17 Prozent auf 31.05 USD), inTest (-4.13 Prozent auf 7.20 USD) und Century Casinos (-3.45 Prozent auf 1.40 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 35’001’743 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3.893 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Mitglieder auf

Im NASDAQ Composite weist die Upbound Group-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Cogent Communications-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 13.74 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

