Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446

24.53
CHF
0.43
CHF
1.79 %
12.08.2025
BRXC
26.09.2025 11:25:38

Volvo AB (B) Buy

Volvo AB
24.53 CHF 1.79%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
Unternehmen:
Volvo AB (B) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350.00 SEK
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
267.00 SEK 		Abst. Kursziel*:
31.09%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
267.00 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
31.09%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

11:25 Volvo AB Buy Jefferies & Company Inc.
07:19 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.25 Volvo AB Buy Deutsche Bank AG
08.09.25 Volvo AB Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.09.25 Volvo AB Outperform RBC Capital Markets
