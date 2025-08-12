Volvo AB Aktie 613304 / SE0000115446
Volvo AB (B) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volvo angesichts der Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump für schwere Lastwagen mit einem Kursziel von 350 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Michael Aspinall vermisste am Freitag noch ein sehr wichtiges Detail zur Behandlung von anteiliger US-Produktion und von Fahrzeugen, die unter das nordamerikanische Freihandelsabkommen USMCA fallen. Solange keine Klarheit über die Preisgestaltung bestehe, werde die Nachfrage wahrscheinlich leiden./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2025 / 03:04 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo AB (B) Buy
|
Unternehmen:
Volvo AB (B)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
350.00 SEK
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
267.00 SEK
|
Abst. Kursziel*:
31.09%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
267.00 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.09%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Analysen zu Volvo AB (B)
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|11:25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:19
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.25
|Volvo AB Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Volvo AB Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|18.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|11.06.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|12.05.25
|Volvo AB Underperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|Volvo AB Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.03.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.02.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.01.25
|Volvo AB Neutral
|UBS AG
|29.01.25
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|24.53
|1.79%
